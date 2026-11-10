Bayern Monaco, la notizia più bella: Kompany torna ad allenare

Vincent Kompany è finalmente tornato al centro sportivo del Bayern Monaco dopo il ricovero ospedaliero per meningite che lo aveva tenuto lontano dal campo dallo scorso 23 ottobre.
Il tecnico belga è rientrato al lavoro stamattina rioccupando il suo ufficio, dove ha tenuto un colloquio con il direttore sportivo Christoph Freund e ha potuto seguire la riabilitazione dei calciatori infortunati in vista del definitivo rientro in panchina: l'avvenimento è fissato per la sfida di Bundesliga del 20 novembre contro il Colonia subito dopo la pausa per le nazionali.
Nel periodo di assenza, durante il quale il belga ha superato le complicazioni dell'infezione e la lussazione alla spalla rimediata nella caduta, il Bayern è stato guidato con successo dai suoi vice Aaron Danks e René Maric, pronti ora a riconsegnargli la guida tecnica.