Bayern Monaco, la notizia più bella: Kompany torna ad allenare

Il tecnico belga è rientrato al lavoro stamattina rioccupando il suo ufficio, dove ha tenuto un colloquio con il direttore sportivo Christoph Freund e ha potuto seguire la riabilitazione dei calciatori infortunati in vista del definitivo rientro in panchina: l'avvenimento è fissato per la sfida di Bundesliga del 20 novembre contro il Colonia subito dopo la pausa per le nazionali.