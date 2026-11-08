Furia Rabiot contro gli arbitri: "Ammettete gli errori, se mentite fate il male del calcio italiano"

Quest'ultimo, intervenuto sui propri canali social, ha analizzato l'episodio di Marassi definendo "sostenibile" la scelta di Massa, aggiungendo nel contempo che "se avesse estratto subito il rosso il Var Camplone non sarebbe intervenuto". Ricordiamo che, per procedere all'espulsione nel caso venga negata una evidente occasione da gol agli avversari bisogna che siano soddisfatti tutti e quattro i parametri DOGSO (Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity). Ossia il direttore di gioco deve valutare la distanza dalla porta, la direzione complessiva dell'azione (in questo caso se Rabiot fosse direttore verso la porta o fosse in posizione più defilata), la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone e infine la posizione e il numero dei difendenti.