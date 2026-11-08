Furia Rabiot contro gli arbitri: "Ammettete gli errori, se mentite fate il male del calcio italiano"
Il francese risponde all'ex arbitro Calvarese che ha giudicato come corretta la scelta di Massa di non espellere Marcandalli nel corso di Genoa-Milan
© Da video
La vittoria del Milan sul campo del Genoa non ha placato la rabbia di Rabiot per il mancato rosso diretto nei confronti di Marcandalli. L'episodio, avvenuto al 50esimo del match, ha visto il difensore dei liguri stendere il francese a circa 60 metri dalla porta: l'ex Juve ha chiesto l'espulsione dell'avversario per un presunto fallo da ultimo uomo. L'arbitro Massa invece ha estratto 'solo' il giallo, trovando d'accordo anche l'ex fischietto Gianpaolo Calvarese.
Quest'ultimo, intervenuto sui propri canali social, ha analizzato l'episodio di Marassi definendo "sostenibile" la scelta di Massa, aggiungendo nel contempo che "se avesse estratto subito il rosso il Var Camplone non sarebbe intervenuto". Ricordiamo che, per procedere all'espulsione nel caso venga negata una evidente occasione da gol agli avversari bisogna che siano soddisfatti tutti e quattro i parametri DOGSO (Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity). Ossia il direttore di gioco deve valutare la distanza dalla porta, la direzione complessiva dell'azione (in questo caso se Rabiot fosse direttore verso la porta o fosse in posizione più defilata), la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone e infine la posizione e il numero dei difendenti.
La decisione di Massa (e la ricostruzione di Calvarese) non ha trovato d'accordo Rabiot che ha risposto all'ex arbitro commentandone il post social: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci" il pensiero di Rabiot.