Nations League, svelato il calendario dell'Italia: inizio con il Belgio

13 Feb 2026 - 11:34

Inizierà con il Belgio venerdì 25 settembre il cammino dell'Italia nella Nations League 2026/2027. La Nazionale è inserita nel gruppo 1 della Lega A con Francia. Belgio e Turchia. Gli azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi, per poi andare in Turchia lunedì 28 settembre e venerdì 2 ottobre in Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che accorpa quelle di settembre e ottobre, vedrà l'Italia scendere in campo quattro volte nell'arco di undici giorni e terminerà lunedì 5 ottobre con la gara in casa con la Turchia. Nella successiva sosta di novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e andranno in Belgio per l'ultimo incontro del girone. Le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza giocherà uno spareggio con una delle seconde classificate della Lega B per confermare il post in Lega A. I quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, invece la final 4 della competizione si disputerà nel giugno 2027.

Ultimi video

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:10
MCH ARGENTINOS JRS-RIVER PLATE 1-0 MCH

Il River perde ancora, è vera crisi: l'Argentinos Juniors vince di misura

01:22
DICH HILIJEMARK PRE MILAN DICH

Pisa, Hiljemark: "Dovremo essere resilienti, abbiamo bisogno dei tifosi"

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

La prodezza di Butez ai rigori vanifica la serata magica di Vergara, Lukaku è molto in ritardo

Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:34
Nations League, svelato il calendario dell'Italia: inizio con il Belgio
11:27
Pulisic e il segreto per vivere in Italia: "Mai tagliare gli spaghetti col coltello"
10:00
Inter-Juve da record: la previsione su incassi e spettatori
08:53
Media: Uefa verso riprese partite squadre israeliane in Israele
08:23
Rivoluzione Giappone: rigori obbligatori dopo il 90' per eliminare il pareggio