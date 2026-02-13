Nations League, svelato il calendario dell'Italia: inizio con il Belgio

Inizierà con il Belgio venerdì 25 settembre il cammino dell'Italia nella Nations League 2026/2027. La Nazionale è inserita nel gruppo 1 della Lega A con Francia. Belgio e Turchia. Gli azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi, per poi andare in Turchia lunedì 28 settembre e venerdì 2 ottobre in Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che accorpa quelle di settembre e ottobre, vedrà l'Italia scendere in campo quattro volte nell'arco di undici giorni e terminerà lunedì 5 ottobre con la gara in casa con la Turchia. Nella successiva sosta di novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e andranno in Belgio per l'ultimo incontro del girone. Le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza giocherà uno spareggio con una delle seconde classificate della Lega B per confermare il post in Lega A. I quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, invece la final 4 della competizione si disputerà nel giugno 2027.