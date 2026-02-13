Media: Uefa verso riprese partite squadre israeliane in Israele

La Uefa sarebbe pronta a dare il via libera alla disputa delle partite internazionali dei club israeliani che si qualificheranno alle prossime competizione europee in terra di Israele. Lo riporta Ynet spiegando che la federazione calcistica israeliana avrebbe ricevuto un messaggio "ottimistico" in tal senso dalla Uefa che avrebbe detto di tenersi pronti a partire dall'estate. Le squadre israeliane, e la nazionale, non giocano più partite ufficiali in Israele dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la successiva guerra a Gaza.