Pulisic e il segreto per vivere in Italia: "Mai tagliare gli spaghetti col coltello"

Christian Pulisic racconta il suo adattamento in Italia: tra lezioni di lingua e regole culinarie, ecco perché non taglia mai gli spaghetti col coltello.

13 Feb 2026 - 11:27

Christian Pulisic si è ormai calato perfettamente nella realtà italiana, ma per farlo ha dovuto imparare a rispettare alcuni "dogmi" intoccabili, specialmente a tavola. Intervistato da Access Hollywood, l'asso del Milan ha svelato che, oltre alla lingua e al tabù del cappuccino pomeridiano ("Perché non il cappuccino dopo le 11? Non so dirti il perché, chiedilo agli italiani: non gradiscono se metti il latte nel caffè dopo una certa ora" ha risposto ridendo), esiste una regola d'oro per non far arrabbiare i tifosi: "Non tagliare gli spaghetti con il coltello e andrà tutto bene".

Ultimi video

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:10
MCH ARGENTINOS JRS-RIVER PLATE 1-0 MCH

Il River perde ancora, è vera crisi: l'Argentinos Juniors vince di misura

01:22
DICH HILIJEMARK PRE MILAN DICH

Pisa, Hiljemark: "Dovremo essere resilienti, abbiamo bisogno dei tifosi"

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

La prodezza di Butez ai rigori vanifica la serata magica di Vergara, Lukaku è molto in ritardo

Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:34
Nations League, svelato il calendario dell'Italia: inizio con il Belgio
11:27
Pulisic e il segreto per vivere in Italia: "Mai tagliare gli spaghetti col coltello"
10:00
Inter-Juve da record: la previsione su incassi e spettatori
08:53
Media: Uefa verso riprese partite squadre israeliane in Israele
08:23
Rivoluzione Giappone: rigori obbligatori dopo il 90' per eliminare il pareggio