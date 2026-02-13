Pulisic e il segreto per vivere in Italia: "Mai tagliare gli spaghetti col coltello"

Christian Pulisic si è ormai calato perfettamente nella realtà italiana, ma per farlo ha dovuto imparare a rispettare alcuni "dogmi" intoccabili, specialmente a tavola. Intervistato da Access Hollywood, l'asso del Milan ha svelato che, oltre alla lingua e al tabù del cappuccino pomeridiano ("Perché non il cappuccino dopo le 11? Non so dirti il perché, chiedilo agli italiani: non gradiscono se metti il latte nel caffè dopo una certa ora" ha risposto ridendo), esiste una regola d'oro per non far arrabbiare i tifosi: "Non tagliare gli spaghetti con il coltello e andrà tutto bene".