Italia, i club della Serie A pronti a pagare per riavere Conte allenatore della Nazionale

Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana potrebbe diventare realtà grazie a una mossa senza precedenti da parte dei club di Serie A. Ieri Giovanni Malagò, dopo il Consiglio Federale, ha confermato: "Marotta (il presidente dell'Inter è Consigliere Federale, ndr) ha detto che la Lega di Serie A - in considerazione del suo interesse verso la Nazionale -, cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di Lega Calcio il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato".