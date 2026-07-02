Italia, il rilancio post-Mondiale parte da Maldini: il sì può arrivare in 48 ore

La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del ct. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti e forse anche per questo col passare del tempo l'ex bandiera e dirigente del Milan ha pian piano ammorbidito la propria posizione sul tema, visto che nelle fasi iniziali del sondaggio di Malagò sembrava propenso al no mentre nelle ultime ore è filtrato ottimismo sul possibile sì.