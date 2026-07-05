Europei u19

Doppia beffa per l'Italia U19: va ko contro l'Ucraina, è terza e 'saluta' gli Europei

Mercoledì la sfida contro la Danimarca che può valere però l'accesso ai Mondiali U20 del 2027

05 Lug 2026 - 19:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Niente da fare per l'Italia U19 sconfitta per 1-0 dall'Ucraina e costretta dunque a salutare l'Europeo di categoria in Galles. Gli azzurrini, puniti dal gol di Olychenko arrivato al 29esimo del primo tempo, pagano anche la beffa arrivata dall'altra partita del raggruppamento: la Croazia ha infatti battuto 3-0 la Serbia, sorpassando la squadra del ct Bollini grazie alla differenza reti e guadagnandosi così il secondo posto. L'Italia ha chiuso così il girone al terzo posto e al mercoledì 8 luglio sono attesi dal playoff decisivo contro la Danimarca che vale l'accesso al Mondiale U20 del 2027.

europei under19
europei
italia

Ultimi video

01:38
Un nuovo... Buongiorno

Un nuovo... Buongiorno

01:37
I 60 anni di Zola

I 60 anni di Zola

01:42
Aquilani si presenta

Aquilani si presenta

01:30
Inter e Como a duello

Inter e Como a duello

02:00
Bremer "Il sacrificabile"

Bremer "Il sacrificabile"

01:19
Ecco il Milan di Amorim

Ecco il Milan di Amorim

02:09
Il Brasile sfida Haaland

Il Brasile sfida Haaland

00:52
CLIP TIFOSI MAROCCO A MILANO PER SITO 5/7 SRV

Marocco ai quarti di finale: a Milano esplode la festa

00:26
DICH DE SIERVO SU SERIE A CENTRALE DICH

De Siervo: "La Serie A sta tornando ad avere la sua centralità"

01:01
DICH GALLIANI DICH

Galliani: "Si respira già un'aria nuova intorno alla nazionale"

01:39
DICH MOGGI DICH

Alessandro Moggi: "Malagò è l'uomo giusto"

08:19
MCH AQUILANI SASSUOLO E MAPEI CENTER MCH

Aquilani arriva al Mapei Football Center

03:36
1to1 AQUILANI SASSUOLO DICH

Aquilani: "Al Sassuolo si lavora bene, Berardi è un valore aggiunto"

02:39
L'Altro Mondiale

L'Altro Mondiale

00:34
Sassuolo, ecco Aquilani

Sassuolo, ecco Aquilani

01:38
Un nuovo... Buongiorno

Un nuovo... Buongiorno

I più visti di Nazionale

Malagò sul nuovo ct: "Corsa a due? Mica tanto... ". Poi su Maldini: "Ha i requisiti che si aspettano gli italiani"

Paolo Maldini

Prima il dt, poi il ct: Maldini si è preso 48 ore per decidere, il sì è più vicino

Italia U19, solo un pari contro la Croazia: la qualificazione è ancora aperta

 Antonio Conte

Conte a tutti i costi: i club della Serie A pronti a pagare per riaverlo in Nazionale

Malagò stringe i tempi: "Entro una settimana avremo il dt e il ct della Nazionale. Su Maldini... "

Da Leoni a Koleosho, poi le sorprese: 15 giovani azzurri emigrati all'estero per farsi strada 

Leoni, Koleosho e...le sorprese. Nazionale, futuro dall'estero: 15 talenti emigrati in cerca di fortuna

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:02
Atalanta: lunedì al via il raduno con 33 giocatori
12:41
La Lazio in ritiro a Formello dal 13 luglio, previste sei amichevoli
16:10
Fiorentina, inizia l'era Grosso: definite date e amichevoli della pre-season
14:57
Genoa: Bertelli nuovo coordinatore area performance
13:27
"Buon compleanno Pescara!": i biancazzurri compiono 90 anni, gli auguri sui social