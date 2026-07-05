Doppia beffa per l'Italia U19: va ko contro l'Ucraina, è terza e 'saluta' gli Europei

Niente da fare per l'Italia U19 sconfitta per 1-0 dall'Ucraina e costretta dunque a salutare l'Europeo di categoria in Galles. Gli azzurrini, puniti dal gol di Olychenko arrivato al 29esimo del primo tempo, pagano anche la beffa arrivata dall'altra partita del raggruppamento: la Croazia ha infatti battuto 3-0 la Serbia, sorpassando la squadra del ct Bollini grazie alla differenza reti e guadagnandosi così il secondo posto. L'Italia ha chiuso così il girone al terzo posto e al mercoledì 8 luglio sono attesi dal playoff decisivo contro la Danimarca che vale l'accesso al Mondiale U20 del 2027.