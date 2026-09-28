NATIONS LEAGUE

Turchia-Italia, le probabili formazioni

Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo dopo la sconfitta col Belgio all'Olimpico: torna Bastoni, pronti Kayode e Doumbia. In attacco Pio non si tocca 

28 Set 2026 - 08:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo in Turchia per dimenticare il brutto Ko dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia, anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle "italiane" Calhanoglu e Yildiz, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League

Nel frattempo, Mancini sta provando a plasmare una nuova identità per un gruppo in parte rinnovato e in parte ancora alle prese con i fantasmi di Zenica e della terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali. Il ct non virerà dal 4-3-3 che lo aveva accompagnato anche nella sua prima avventura in nazionale e su vuole porre le basi di una nuova rinascita. Gli interpreti che sfideranno Vincenzo Montella e la sua Turchia saranno però decisamente diversi rispetto a quelli di venerdì scorso, con vista anche sulla Francia. 

Leggi anche

Italia, spauracchio retrocessione in B: quanti punti servono per evitare i playout

Non solo perché a Coverciano sono rimasti in 10 - Barella, Mancini, Coppola, Pessina, Kouadio, Ahanor, Inacio, Zoma, Ricci e Maldini - ma anche perché la partita si presta a diversi cambiamenti nello schieramento iniziale. Davanti a Donnarumma, difesa rivoluzionata con Kayode a destra, Scalvini e il ritorno di Bastoni al centro e uno tra Calafiori e Ruggeri. 

A metà campo, chance per Doumbia dopo il buon ingresso contro il Belgio, affiancato dall'altro incursore Frattesi e dall'intoccabile Tonali in mediana. Doumbia avanti nel ballottaggio con Fagioli. Mentre in attacco probabili conferme per Pio Esposito e Cambiaghi, mentre Kean dovrebbe partire in panchina e lasciare spazio a Raspadori sulla destra. 

Turchia-Italia, le probabili formazioni

Turchia (4-3-3): Altay, Celik, Demiral, Kabak, Elmali; Ozacan, Arda Guler, Kokcu; Yunus, Baris Yilmaz, Can Uzun. All. Montella. 

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Doumbia; Raspadori, Pio Esposito, Cambiaghi. All. Mancini. 

Leggi anche
Mancini

Mancini: "Nessuna pressione, vedo troppa agitazione. Anche prima dell'Europeo vinto non c'era fiducia"

turchia-italia
italia
turchia
nations league
roberto mancini

Ultimi video

01:47
Un ruolo per Kean

Un nuovo ruolo per Kean

01:54
OTO MONTELLA PRE ITALIA 27/9 DICH

Montella ha il cuore diviso: "Avrei voluto evitare l'Italia. Mancini è la persona giusta"

01:49
DICH GATTUSO PER SITO 27/9 DICH

Gattuso "maledice" la sosta lunga: "Speriamo non ci abbassi troppo l'adrenalina"

01:47
Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

03:06
Tonali: "Non mi pesa essere chiamato Mr. 116 milioni"

Tonali: "Mr. 116 milioni? Possono chiamarmi come vogliono, non seguo più social né giornali"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

01:45
Inter, calendario pieno

Inter, calendario pieno

01:28
Italia, ora Montella

Italia, ora Montella

01:32
La svolta in attacco

Atalanta, la svolta è in attacco

01:29
Napoli, numeri da incubo

Napoli, sono numeri da incubo

01:38
Il gioiello del Milan

Cisse, il gioiello del Milan

01:33
Ramos, serve una svolta

Ramos, serve subito una svolta

01:30
Conceicao vero leader

Juve, Conceiçao vero leader

02:24
Il pupone compie 50 anni

Il Pupone compie 50 anni

01:47
Un ruolo per Kean

Un nuovo ruolo per Kean

I più visti di Nazionale

Ritorno flop per Mancini: i social si scatenano. E c'è chi rimpiange Baldini

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Lukaku provoca, Donnarumma diventa una furia: rissa sfiorata nel finale FOTO

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

Alta tensione Donnarumma-Lukaku: non è la prima volta, c'è il precedente del 2021

Italia, contro il Belgio notte fonda e fischi: per il Mancini-bis l'inizio è da incubo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Roberto Mancini
10:05
La pioggia tormenta Bursa: niente rifinitura per l'Italia. C'è il nodo palle inattive
Roberto Donadoni
09:17
Donadoni: "Murale Baresi vandalizzato? Non c'è limite a stupidità"
08:40
Turchia-Italia, i numeri sorridono agli Azzurri: sempre vincenti in trasferta
23:28
Portogallo, zero minuti per Ronaldo: non accadeva da oltre seimila giorni, l'incredibile dato
23:16
Milan, magic moment Musah: in nazionale con la numero 10 di Pulisic