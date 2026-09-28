Turchia-Italia, le probabili formazioni

Nel frattempo, Mancini sta provando a plasmare una nuova identità per un gruppo in parte rinnovato e in parte ancora alle prese con i fantasmi di Zenica e della terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali. Il ct non virerà dal 4-3-3 che lo aveva accompagnato anche nella sua prima avventura in nazionale e su vuole porre le basi di una nuova rinascita. Gli interpreti che sfideranno Vincenzo Montella e la sua Turchia saranno però decisamente diversi rispetto a quelli di venerdì scorso, con vista anche sulla Francia.