NAZIONALE

Alta tensione Donnarumma-Lukaku: non è la prima volta, c'è il precedente del 2021

Anche all'Europeo Big Rom si mise l'indice sulla bocca per zittire il portiere azzurro 

26 Set 2026 - 09:38
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La sfida tra Italia e Belgio all'Olimpico si è conclusa con una rissa. Protagonisti Gigio Donnarumma e Romelu Lukaku, quest'ultimo autore di una provocazione nei confronti del portiere azzurro. BigRom, si è messo l'indice davanti alla bocca e ha fatto il gesto del 2-0 con la mano scatenando l'ira di Gigio, alla fine ammonito al pari dell'attuale bomber del Fenerbahce. Ma tra i due non è la prima volta che ci sono scintille.

Il precedente infatti, risale a cinque anni fa, esattamente agli Europei del 2021. Si sta disputando Belgio-Italia, match dei quarti di finale e Lukaku si presenta dal dischetto con gli Azzurri avanti di due gol. Prima di tirare dal dischetto l'attaccante scambia qualche battuta con Donnarumma: forse il numero uno del City lo provoca per farlo sbagliare. Alla fine Big Rom segna e, anche ai tempi, zittisce l'ex Milan. Come? Anche qui mettendosi il dito davanti alla bocca. Insomma tra i due non corre buon sangue e una nuova sfida tra Belgio e Italia è prevista per il prossimo 15 novembre, sempre in Nations League. La speranza è che i due, avversari in passato anche nei derby di Milano, si chiariscano per evitare altre brutte scene. 

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