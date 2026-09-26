Alta tensione Donnarumma-Lukaku: non è la prima volta, c'è il precedente del 2021

La sfida tra Italia e Belgio all'Olimpico si è conclusa con una rissa. Protagonisti Gigio Donnarumma e Romelu Lukaku, quest'ultimo autore di una provocazione nei confronti del portiere azzurro. BigRom, si è messo l'indice davanti alla bocca e ha fatto il gesto del 2-0 con la mano scatenando l'ira di Gigio, alla fine ammonito al pari dell'attuale bomber del Fenerbahce. Ma tra i due non è la prima volta che ci sono scintille.