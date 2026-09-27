Milan, magic moment Musah: in nazionale con la numero 10 di Pulisic

Yunus Musah con il numero 10 degli Stati Uniti. Il centrocampista del Milan, escluso dal Mondiale dal ct Pochettino, sta vivendo un grande momento in rossonero (sempre in campo dal 1’ tranne che contro la Lazio – quando è entrato al 45' e ha cambiato la partita - e il Lecce) ed è stato titolare anche con la sua nazionale nell’amichevole vinta 4-1 contro il Perù (gol di Lapadula). Musah ha giocato in mezzo assieme a Tyler Adams nel 4-2-3-1 americano e lo ha fatto con la numero 10 di… Pulisic: Capitan America infatti è appena tornato a stare bene e Pochettino non l'ha convocato, lasciandolo a lavorare a Milanello.