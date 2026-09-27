Juve, Conceiçao spaventa i tifosi con il Portogallo ma è un falso allarme

Attimi di paura in casa Portogallo nei minuti finale del primo tempo della sfida valida per la Nations League contro la Norvegia. Pochi secondi prima dell'intervallo, Conceiçao ha lasciato il campo molto dolorante come evidenziato dall'immagine che trovate sopra. Immediata la preoccupazione dei tifosi bianconeri, stoppata però a inizio ripresa. L'esterno bianconero infatti, è tornato regolarmente nel rettangolo di gioco senza che il ct Jorge Jesus dovesse procedere alla sostituzione. Sostituzione 'tecnica' poi arrivata al minuto 56 quando Conceiçao ha fatto spazio a Leao.