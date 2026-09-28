Turchia-Italia, i numeri sorridono agli Azzurri: sempre vincenti in trasferta

Le statistiche sorridono all'Italia in vista della sfida contro la Turchia di Nations League. La selezione turca è infatti la nazionale contro cui gli azzurri hanno disputato il maggior numero di partite senza mai incassare una sconfitta: nei 13 precedenti complessivi si registrano ben 9 vittorie e 4 pareggi, compreso lo 0-0 nell'amichevole pre-Europeo 2024 giocata a Bologna.