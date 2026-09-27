NAZIONALE

Italia, Tonali: "Non mi pesa essere chiamato Mr. 116 milioni"

Dopo la sconfitta contro il Belgio, alla vigilia della sfida contro la Turchia, il centrocampista azzurro, analizza il momento della squadra

27 Set 2026 - 17:50
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"Dobbiamo essere positivi, se siamo negativi diventa un problema. Abbiamo tanti giovani in squadra, dobbiamo aiutarli e alleggerirli. Noi 'vecchi' dobbiamo prenderci più responsabilità e più pressioni lasciando loro liberi. Contro il Belgio abbiamo giocato male, adesso lavoreremo per far sì che la gara di domani sia differente". Così il centrocampista dell'Italia Sandro Tonali ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia dell'impegno in Nations League contro la Turchia. "In campo il divertimento non deve mai mancare, quando manca poi sfuma un po' tutto - ha aggiunto - Dobbiamo ritrovare tutto questo, aggiungere ogni giorno l'1%. I giocatori sono forti, il gruppo è sano, dobbiamo correre e lavorare. Il tempo c'è, i giocatori ci sono, ora dobbiamo scendere in campo dando il 110%".

"Ora ci dobbiamo aiutare a vicenda, bisogna essere prima uomini e poi giocatori e provare a vincere ogni partita - ha aggiunto il centrocampista del Tottenham - Mr 116 milioni? Non mi dà fastidio, non seguo più social né giornali da anni e questo mi dà tanta leggerezza. Ci possono chiamare come vogliono, noi dobbiamo pensare solo al bene dell'Italia". 

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