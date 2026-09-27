Italia, Tonali: "Non mi pesa essere chiamato Mr. 116 milioni"

"Dobbiamo essere positivi, se siamo negativi diventa un problema. Abbiamo tanti giovani in squadra, dobbiamo aiutarli e alleggerirli. Noi 'vecchi' dobbiamo prenderci più responsabilità e più pressioni lasciando loro liberi. Contro il Belgio abbiamo giocato male, adesso lavoreremo per far sì che la gara di domani sia differente". Così il centrocampista dell'Italia Sandro Tonali ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia dell'impegno in Nations League contro la Turchia. "In campo il divertimento non deve mai mancare, quando manca poi sfuma un po' tutto - ha aggiunto - Dobbiamo ritrovare tutto questo, aggiungere ogni giorno l'1%. I giocatori sono forti, il gruppo è sano, dobbiamo correre e lavorare. Il tempo c'è, i giocatori ci sono, ora dobbiamo scendere in campo dando il 110%".