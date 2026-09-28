Donadoni: "Murale Baresi vandalizzato? Non c'è limite a stupidità"

28 Set 2026 - 09:17
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Roberto Donadoni © Da video

Roberto Donadoni © Da video

"Murale di Baresi vandalizzato? Questa notizia mi addolora davvero molto, non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione e all'ignoranza. Quando capitano queste situazioni rimango indignato, ma allo stesso tempo ritengo talmente vile e di basso livello queste azioni che sono un male che infarcisce il mondo di oggi e non solo dello sport". Lo ha detto l'ex attaccante del Milan Roberto Donadoni, ex ct anche della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 a proposito dell'opera sfregiata a Casa Milan dedicata all'ex capitano recentemente scomparso.

"Oggi la maleducazione la fa da protagonista e dipende anche da noi dare esempi positivi, oggi si guarda troppo alle frivolezze e poco alle cose che contano. Giocatori come Baresi o Mazzola hanno dato un grande esempio e vedere gente fare questi gesti mi fa sorridere per la loro pochezza", ha aggiunto Donadoni con riferimento anche alle spalle voltate da un gruppo di tifosi della Juve prima del minuto di silenzio per l'ex capitano dell'Inter. 

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