Donadoni: "Murale Baresi vandalizzato? Non c'è limite a stupidità"

"Murale di Baresi vandalizzato? Questa notizia mi addolora davvero molto, non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione e all'ignoranza. Quando capitano queste situazioni rimango indignato, ma allo stesso tempo ritengo talmente vile e di basso livello queste azioni che sono un male che infarcisce il mondo di oggi e non solo dello sport". Lo ha detto l'ex attaccante del Milan Roberto Donadoni, ex ct anche della Nazionale, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 a proposito dell'opera sfregiata a Casa Milan dedicata all'ex capitano recentemente scomparso.