Portogallo, zero minuti per Ronaldo: non accadeva da oltre seimila giorni, l'incredibile dato

L'ultimo dato è clamoroso: l'ultima volta che Ronaldo ha vissuto in panchina un'intera partita del Portogallo risale a 18 anni fa. Da allora sono trascorsi precisamente 6.678 giorni. Era il 15 giugno del 2008 in un match valido per gli Europei. In quell'occasione il Portogallo perse 2-0 contro la Svizzera ma era già qualificato alla fase successiva. Questo dato riguarda gli impegni ufficiali. Se invece parliamo di amichevoli, la punta dell'Al Nassr ha trascorso 90 minuti in panchina anche nel giugno del 2024, ossia nel corso dell'amichevole tra Portogallo e Croazia. Parliamo comunque di due anni fa.