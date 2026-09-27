Portogallo, zero minuti per Ronaldo: non accadeva da oltre seimila giorni, l'incredibile dato

27 Set 2026 - 23:28
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Il Portogallo ha espugnato la Norvegia nella seconda giornata di Nations League senza concedere nemmeno un minuto a Cristiano Ronaldo. L'ultima partita in cui CR7 è partito dalla panchina con la nazionale risale al settembre 2024: in quell'occasione l'ex Juve entrò a gara in corso realizzando il gol vittoria nel 2-1 alla Scozia. E ancora: in 234 partite con la nazionale, quella con la Norvegia è l'ottava gara ufficiale iniziata in panchina dal 41enne.

L'ultimo dato è clamoroso: l'ultima volta che Ronaldo ha vissuto in panchina un'intera partita del Portogallo risale a 18 anni fa. Da allora sono trascorsi precisamente 6.678 giorni. Era il 15 giugno del 2008 in un match valido per gli Europei. In quell'occasione il Portogallo perse 2-0 contro la Svizzera ma era già qualificato alla fase successiva. Questo dato riguarda gli impegni ufficiali. Se invece parliamo di amichevoli, la punta dell'Al Nassr ha trascorso 90 minuti in panchina anche nel giugno del 2024, ossia nel corso dell'amichevole tra Portogallo e Croazia. Parliamo comunque di due anni fa.   

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