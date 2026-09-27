Italia, spauracchio retrocessione: quanti punti servono per evitare la lega B

Oltre al Belgio, l'Italia nel girone ha altre due squadre di tutto rispetto come Turchia e, soprattutto, lo spauracchio Francia. Difficile in questo momento pensare di poter far risultato contro i Blues, anche se pure loro stanno vivendo l'alba di un nuovo progetto tecnico con Zidane in panchina. Anche CDK e compagni sono sembrati un avversario proibitivo per gli azzurri, a maggior ragione se da affrontare fuori casa. Per questo motivo la doppia sfida con la Turchia assume importanza capitale per evitare il rischio di retrocedere nella Lega B di Nations.