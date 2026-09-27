Italia, spauracchio retrocessione: quanti punti servono per evitare la lega B

L'Italia nelle fauci del coccodrillo: l'impressionante stadio di Bursa
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I due schiaffi del Belgio all'Olimpico hanno marchiato a fuoco il secondo capitolo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Un avvio complicato, non tanto per la sconfitta in sè, che certo fa male ma si tratta pur sempre di una singola partita, quanto più per lo scenario che ora si presenta all'orizzonte della nazionale in questa Nations League.
Oltre al Belgio, l'Italia nel girone ha altre due squadre di tutto rispetto come Turchia e, soprattutto, lo spauracchio Francia. Difficile in questo momento pensare di poter far risultato contro i Blues, anche se pure loro stanno vivendo l'alba di un nuovo progetto tecnico con Zidane in panchina. Anche CDK e compagni sono sembrati un avversario proibitivo per gli azzurri, a maggior ragione se da affrontare fuori casa. Per questo motivo la doppia sfida con la Turchia assume importanza capitale per evitare il rischio di retrocedere nella Lega B di Nations.
Le peggiori ultime classificate di ogni gruppo vengono retrocesse direttamente, mentre le migliori si guadagneranno un playout con le migliori della Lega B. Per le terze il discorso è leggermente diverso: quelle con più punti mantengono la categoria senza dover affrontare alcun tipo di spareggio, mentre per le peggiori ci sarà un playout. Per gli Azzurri, a questo punto, mantenere la categoria senza passare da spareggi sembrerebbe l'obiettivo "ambizioso" più realistico. Ma la domanda sorge spontanea: quanti punti serviranno?
Secondo le simulazioni di Football Meets Data, una piattaforma di analisi calcistica, alla luce dei risultati di queste prima giornata di Nations per non essere retrocessi direttamente al 78% dovrebbero bastare 4 punti, mentre con 5 c'è quasi la certezza di esseri guadagnati il playout. Per mantenere la Lega A da terze invece serve qualcosa di più. Secondo le proiezioni di FMD, 7 punti nel 46% dei casi potrebbero non bastare a evitare lo spareggio. Con 8 le possibilità di evitare lo scontro da dentro o fuori sono ben più alte: ben l'85%. Fermandosi a 6 invece, le possibilità di evitare il playoff sono appena del 20%.
Per questo l'Italia, con all'orizzonte una doppia sfida con la Francia e una in trasferta con il Belgio, dovrà provare a capitalizzare il più possibile il doppio confronto con la Turchia e poi cercare di racimolare qualche punticino nelle restati tre sfida più proibitive.
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