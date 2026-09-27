L'endorsement di Montella: "Italia, Mancini è la persona giusta"

Le parole del ct della Turchia alla vigilia della sfida con gli Azzurri

27 Set 2026 - 19:12
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"Per me sarà una partita particolare ed importante: non l'avrei scelta, ma darò tutto per la Turchia perché mi hanno scelto, adottato. Darò tutto per la mia squadra". Ai microfoni di Sportmediaset il ct della Turchia, Vincenzo Montella, non nasconde l'emozione di affrontare l'Italia allenata dal suo ex compagno di squadra alla Samp, Roberto Mancini. "Donnarumma? Se potessi lo toglierei all'Italia. È straordinario, copre la porta in modo straordinario", precisa. "La mentalità turca è molto vicina a quella della mia adolescenza nel sud Italia - prosegue - Non darò anticipazioni sulla formazione, ma qualcosa cambierà perché stiamo giocando di seguito partite pesanti e ravvicinate. Sarà l'occasione anche per vedere altri calciatori all'opera. Credo in alcuni inserimenti e prospetti". "Arda Guler? Ha talento. Vede cose che gli altri non vedono. Sta crescendo molto, anche in fase di non possesso. Avrei avuto piacere a giocare con lui, così come quando giocavo con Roberto (Mancini, ndr)", conclude.

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