Mancini: "Nessuna pressione, vedo troppa agitazione. Anche prima dell'Europeo vinto non c'era fiducia"

"Noi dobbiamo rimanere tranquilli, senza l'agitazione che vedo in giro". Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro, alla vigilia di Turchia-Italia. "Il calcio è fatto di episodi - ha detto il ct a Sky Sport - Venerdì nel secondo tempo la partita poteva girare, ma il Belgio ha vinto meritatamente. Ai giovani bisogna dare tempo, Romano mi è piaciuto, ha fatto una buona partita, al netto dell'errore che possono commettere tutti".
Ora con la Turchia "abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa, e qualche giocatore, perché a questi livelli non si possono giocare quattro partite cosi' ravvicinate. Montella ha una squadra molto forte, ricca di talenti: sarà difficile". Mancini ha anche scacciato la pressione sull'azzurro: "Pressione dopo la sconfitta col Belgio? Nessuna, è una partita di calcio. Domani cercheremo di giocare bene e vincere - ha aggiunto, a RaiSport - Non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, non eravamo accreditati tra le prime sei-sette. Dobbiamo solo lavorare, e dare un po' di tempo ai giovani: purtroppo nei club non hanno tanto tempo per giocare partite di questo livello, dobbiamo dare loro tempo. "Quando è maturata la decisione di lasciare dieci azzurri a Coverciano? C'era poco da maturare, siamo 33, questa è una trasferta abbastanza faticosa, rientreremo nella notte. I giocatori che probabilmente sarebbero andati in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano".ù
MANCINI A MEDIASET: "NON SI RIFA' L'ITALIA IN DUE ALLENAMENTI"
Intervistato anche da Mediaset direttamente da Bursa, in Turchia, Roberto Mancini è stato chiaro: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti - le parole del commissario tecnico -. Sapevamo che avremmo affrontato delle difficoltà. Stiamo valutando tutti i calciatori, soprattutto i più giovani per capire se possono stare con noi o meno. Il cammino in Nations League? Ci mancano ancora cinque partite, tutto può succedere".