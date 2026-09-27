Mancini: "Nessuna pressione, vedo troppa agitazione. Anche prima dell'Europeo vinto non c'era fiducia"

Ora con la Turchia "abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa, e qualche giocatore, perché a questi livelli non si possono giocare quattro partite cosi' ravvicinate. Montella ha una squadra molto forte, ricca di talenti: sarà difficile". Mancini ha anche scacciato la pressione sull'azzurro: "Pressione dopo la sconfitta col Belgio? Nessuna, è una partita di calcio. Domani cercheremo di giocare bene e vincere - ha aggiunto, a RaiSport - Non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, non eravamo accreditati tra le prime sei-sette. Dobbiamo solo lavorare, e dare un po' di tempo ai giovani: purtroppo nei club non hanno tanto tempo per giocare partite di questo livello, dobbiamo dare loro tempo. "Quando è maturata la decisione di lasciare dieci azzurri a Coverciano? C'era poco da maturare, siamo 33, questa è una trasferta abbastanza faticosa, rientreremo nella notte. I giocatori che probabilmente sarebbero andati in tribuna abbiamo preferito lasciarli allenare a Coverciano".ù