Spagna, il ct de la Fuente: "Grande gara, obiettivo vincere"

VERSO SPAGNA-ITALIA

Il tecnico delle Furie Rosse alla vigilia della semifinale con gli Azzurri: "Abbiamo un'opportunità storica"

La Nazionale festeggia il 125° anniversario con una maglia speciale











1 di 7 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Ci giochiamo un titolo in due partite. Ci aspetta una grande partita contro l'Italia. Siamo privilegiati perché possiamo vincere un titolo. Sono felice di giocare contro l'Italia ed è grazie a quello che questi giocatori e i precedenti allenatori hanno fatto". Così Luis de la Fuente, ct della Spagna, parlando alla vigilia della semifinale di Nations League contro gli Azzurri. "La squadra sta facendo passi avanti. A poco a poco. Saremo all'altezza del compito. Di sicuro. In ogni partita penso sia la mia ultima partita. Non sappiamo cosa succederà domani, ma la affrontiamo come se fosse l'ultima partita", aggiunge come riporta Marca.

La pressione e la vittoria si accompagnano al carattere della squadra. "Abbiamo il potenziale per vincere qualsiasi titolo, ma devi rispettare i tuoi rivali. L'Italia è una squadra molto simile a noi, è nello stesso processo di consolidamento di un'idea. Abbiamo molte somiglianze. Sono sicuro che possiamo fare qualcosa di molto importante. Questa è un'opportunità storica. So cosa ho tra le mani", prosegue de la Fuente.

La Spagna può contare anche su due freschi campioni d'Europa, giocatori molto importanti per la squadra attuale: "Rodri e Laporte sono due grandi professionisti e vengono preparati per giocare in sicurezza. Hanno lavorato separatamente e poi con tutti. Non c'è nessuno che abbia più motivazione di loro. Sia Rodri, che ha segnato il gol, sia Laporte. Penso sia fantastico che abbiano festeggiato. Ho fiducia assoluta in loro", dichiara ancora il ct della Spagna.

Infine sulla possibilità di giocare o meno con un centravanti di ruolo: "Giocheremo sempre con un centravanti, con profili diversi, ma con un nove. Dani Olmo crediamo che possa dare un grande contributo ed è per questo che è con noi", conclude de la Fuente.

Vedi anche Nations League Italia: Mancini tentato da Zaniolo, Retegui favorito su Immobile