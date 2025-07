Italia, che crollo nel Ranking Fifa: è fuori dalla Top 10. E c'è il rischio quarta fascia ai Mondiali

La vetta della classifica è rimasta invariata: l'Argentina resta prima, sempre davanti a Spagna, Francia, Inghilterra e Brasile. Il Portogallo, ora sesto, e l'Olanda, settima, si sono scambiati di posto, mentre il Belgio resta ottavo seguito dalla Germania, che sale di una posizione così come la Croazia, che torna tra le prime dieci proprio a spese dell'Italia, unica tra le migliori nazionali a perdere ben due posizioni. Dettaglio non banale in vista dell'attesa manifestazione che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, sempre se gli Azzurri si qualifichino. Ma attenzione: con un approdo ai Mondiali tramite i play-off, l'Italia finirebbe comunque in quarta fascia. Un dettaglio non da poco, svelato da Calcio e Finanza, che complicherebbe ulteriormente il possibile cammino di Donnarumma e compagni.