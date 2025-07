Lazio, si ferma Castellanos: problema muscolare al polpaccio

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri e per la Lazio nel secondo giorno di ritiro a Formello. Nella seduta pomeridiana si è fermato Valentin Castellanos, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare al polpaccio. Durante le prove tattiche il centravanti argentino ha sentito un fastidio al polpaccio e si è subito fermato, uscendo dal campo lanciando la pettorina. Castellanos ha avuto problemi muscolari anche durante la scorsa stagione che lo hanno costretto ai box per oltre un mese, la speranza della Lazio è che l'infortunio odierno possa essere meno grave e non condizionare l'intera preseason a Formello.