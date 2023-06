Italia: Mancini tentato da Zaniolo, Retegui favorito su Immobile

© Getty Images

Continua la preparazione della Nazionale a Coverciano in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna, in programma giovedì a Enschede nei Paesi Bassi, nella casa del Twente. Roberto Mancini, come ci informa il nostro inviato Simone Malagutti, ha provato nell'allenamento di martedì anche la difesa a tre, ma dovrebbe cominciare con il più collaudato 4-3-3. Finora i giocatori che il ct ha provato di più nella linea a quattro sono Di Lorenzo, Bonucci, Toloi e Spinazzola. A centrocampo ci saranno Barella, Jorginho e Verratti. La novità dell'ultimo allenamento è Zaniolo finora sempre mezzala e provato attaccante di destra: l'ex Roma è in ballottaggio con Raspadori, mentre Chiesa agirà a sinistra. Retegui è favorito su Immobile come centravanti. Vicario ha saltato l'allenamento per un virus influenzale, ma dovrebbe comunque partire per l'Olanda.