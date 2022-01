Sorpresa Mancini: Balotelli torna in Nazionale

VERSO QATAR 2022

Il ct azzurro convocherà SuperMario per lo stage in programma durante la sosta, può essere lui il centravanti per il playoff mondiale

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Joao Pedro, ma l'attaccante su cui Roberto Mancini punterà per staccare il biglietto per il Qatar potrebbe essere... Mario Balotelli. Stando a quanto riporta Sky Sport infatti, il ct azzurro avrebbe deciso di convocare SuperMario per lo stage della Nazionale in programma durante la sosta del campionato (26-28 gennaio). Getty Images

Tre giorni a disposizione dell'attaccante dell’Adana Demirspor, che quest'anno con Montella in panchina sta facendo molto bene (8 gol in 20 presenze), per convincere Mancini, che a Mario non ha mai chiuso la porta, a puntare nuovamente su di lui. “La speranza di giocare in Nazionale ce l’hanno tutti e tutti devono averla, ci mancherebbe altro. Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi” aveva detto il ct a inizio mese e ora sembra che il desiderio di Balotelli di tornare in azzurro sarà esaudito.

SuperMario ha 31 anni, l'ultima gara giocata con la Nazionale risale ormai al 7 settembre del 2018 e quella della prossima rassegna mondiale potrebbe rappresentare, forse, l’ultima grande occasione per lui. Mancini gli darà una possibilità, appuntamento a fine gennaio.