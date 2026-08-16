Gattuso: "Questo ko fa male come un cazzotto in faccia. Ora zitti e pedalare"

Inizio di stagione pessimo per la Lazio di Gattuso, eliminata dal Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste: "Abbiamo preso una batosta e ci metto la faccia. Ora zitti e pedalare. C'è ancora tanto lavoro da fare e dobbiamo andare avanti, chiediamo scusa, pochi mesi fa la Lazio era in finale e oggi è stata eliminata da una squadra di Serie B, però andiamo avanti".