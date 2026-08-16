Gattuso: "Questo ko fa male come un cazzotto in faccia. Ora zitti e pedalare"

Inizio di stagione pessimo per la Lazio di Gattuso, eliminata dal Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste: "Abbiamo preso una batosta e ci metto la faccia. Ora zitti e pedalare. C'è ancora tanto lavoro da fare e dobbiamo andare avanti, chiediamo scusa, pochi mesi fa la Lazio era in finale e oggi è stata eliminata da una squadra di Serie B, però andiamo avanti".
Sul mercato: "Non voglio parlarne, sarebbe troppo facile attaccarci a cosa manca a questa squadra".
Sulla partita: "Abbiamo avuto un po' di occasioni, ma nel primo tempo abbiamo fatto le cose a metà, non riuscivamo ad essere aggressivi. Le occasioni ci sono state, quindi qualcosa di buono è stato fatto. Dobbiamo rimanere uniti e conservare il senso di appartenenza".
Sul gruppo squadra: "Credetemi, i ragazzi lavorano bene, ma in 40 giorni è difficile assimilare tutti i concetti. Stasera abbiamo preso un cazzotto in faccia e lo abbiamo sentito, e sappiamo che i tifosi non sono contenti. Speriamo di invertire queste dinamiche".