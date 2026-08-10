Caso Bianchedi, Malagò si affida agli avvocati. Ore di riflessione per l'ex schermitrice

Da una parte il Coni, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto d'interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa Figc, con Malagò che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni, con il Coni che si tutela e la Figc che vorrebbe proseguire sulla strada tracciata.