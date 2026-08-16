Scozia, belga Pocognoli nominato nuovo ct

La Federazione calcistica scozzese ha annunciato la nomina di Sébastien Pocognoli a commissario tecnico della nazionale maschile. Il 39enne belga ha firmato un contratto iniziale di due anni e guiderà la Scozia nella prossima Nations League. Pocognoli è considerato uno dei più promettenti talenti emergenti nel panorama degli allenatori europei. Nella sua prima stagione da allenatore di una prima squadra, ha vinto il campionato belga con l'Union Saint-Gilloise, conquistando il primo titolo in 90 anni, ha portato il club alla fase a gironi della UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia e ha vinto anche la Supercoppa belga.