Juve, Lucumi è a Torino: subito alla Continassa e visite al JMedical

È iniziata l'avventura di Jhon Lucumi alla Juve. Il neo difensore bianconero è arrivato a Torino e si è diretto subito alla Continassa per sottoporsi alle visite mediche al JMedical. Al termine la firma di un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Lucumi arriva dal Bologna: per i bianconeri operazione da 20 milioni di euro. Lunedì primo contatto con i tifosi: il colombiano sarà infatti presente alla sfida in famiglia allo Stadium tra la Juventus e la Next Gen (inizio ore 18).