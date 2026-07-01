Malagò stringe i tempi: "Entro una settimana avremo il dt e il ct della Nazionale. Su Maldini... "

"Ci sarà venerdì un altro incontro con Abodi, ci sono tanti altri temi. Ci siamo stabiliti questa disponibilità e spero anche complicità, ci rendiamo conto che le tempistiche sono stringenti perché io ho due anni e il governo ha una scadenza nel 2027". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in conferenza stampa seguita al primo consiglio federale dopo la sua elezione. Il Consiglio federale inoltre, ha deliberato l'ammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili e Serie A femminile di tutti i club che hanno presentato domanda. Lo ha fatto dopo aver atto dei pareri positivi della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.