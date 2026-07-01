NAZIONALE

Malagò stringe i tempi: "Entro una settimana avremo il dt e il ct della Nazionale. Su Maldini... "

Il presidente della Figc: "Scelta urgentissima ma non ho ancora parlato al telefono con nessuno" 

01 Lug 2026 - 21:43
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"Il tema di direttore tecnico e ct è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa post consiglio federale. Entrando nello specifico della scelta del ct ha aggiunto: "Posso ribadire quanto già detto, non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia. Non so dirvi se ci sono vicino o lontano, ma ci sto lavorando molto".

"Ho letto tanti nomi, uno più degli altri (Maldini, ndr). Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, potrebbe essere questione di ore come no, ci sono tante variabili che incidono" ha aggiunto Malagò. L'ex numero uno del Coni Malagò ha poi concluso: "Oggi Marotta ha detto che la Lega di Serie A - in considerazione del suo interesse verso la nazionale -, cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio, anche per il budget federale che non permette di fare voli pindarici. Ho molto apprezzato".

MALAGO': "VENERDI' NUOVO INCONTRO CON ABODI"

"Ci sarà venerdì un altro incontro con Abodi, ci sono tanti altri temi. Ci siamo stabiliti questa disponibilità e spero anche complicità, ci rendiamo conto che le tempistiche sono stringenti perché io ho due anni e il governo ha una scadenza nel 2027". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in conferenza stampa seguita al primo consiglio federale dopo la sua elezione. Il Consiglio federale inoltre, ha deliberato l'ammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili e Serie A femminile di tutti i club che hanno presentato domanda. Lo ha fatto dopo aver atto dei pareri positivi della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

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