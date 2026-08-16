Como, Fabregas dopo il ko col Liverpool: "Orgoglioso e felice"

16 Ago 2026 - 22:21
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Il Como torna dall'Inghilterra con buone indicazioni in vista della Champions League. La sconfitta per 2-0 sul campo del Liverpool, che segue di pochi giorni il pareggio ottenuto invece con l'Arsenal, lascia comunque soddisfatto Cesc Fabregas, che ha visto la sua squadra protagonista di una buona prova. "Sono orgoglioso e molto felice di quello che ho visto - ha commentato Fabregas a fine gara -, per battere il Liverpool sarebbe servita la partita perfetta, ma noi abbiamo comunque giocato con grande personalità e ho visto tante cose positive. Stiamo migliorando di partita in partita, sono molto soddisfatto".

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