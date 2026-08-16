Fifa: la federazione qatariota chiede chiarezza alla Afc dopo la nota su Infantino

16 Ago 2026 - 21:27
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La Federcalcio del Qatar (Qfa) ha esortato la Confederazione Asiatica di Calcio (Afc) "ad applicare con coerenza i principi di trasparenza e consultazione, in modo da preservarne la credibilità e rafforzare la fiducia tra i propri membri", contestando le dichiarazioni rilasciate a nome delle federazioni nazionali affiliate all'Afc. Con una lettera ufficiale, il presidente, lo sceicco Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, ha contestato l'autonomia che la Confederazione asiatica si sarebbe presa in merito alla dichiarazione congiunta rilasciata il 10 agosto insieme a Uefa e Concacaf. Una lettera congiunta in cui si affermava che il calcio non appartiene a nessun individuo, in aperta polemica con il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Al-Thani ha chiarito nella lettera che la Qfa non è stata consultata, né formalmente né informalmente, prima della pubblicazione della suddetta dichiarazione. Inoltre, la Qfa non ha ricevuto alcuna comunicazione preventiva né alcuna bozza della dichiarazione, né le è stata data la possibilità di commentarne o contribuire al contenuto prima che fosse pubblicata a nome dell'AFC e per conto dei suoi membri.

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