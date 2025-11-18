Qualificazioni Europeo U21: l’Italia riparte dal poker al Montenegro

Reduce dalla sconfitta incassa a Stettino contro la Polonia, l’Italia U21 scende in campo al City Stadium di Niksic per la sfida contro il Montenegro, match che inaugura il girone di ritorno di qualificazione a EURO 2027. All’andata (lo scorso 5 settembre) gli Azzurrini si erano imposti 2-1 a La Spezia grazie alle reti di Lipani e Koleosho, in quello che era stato il match d’esordio nel ruolo di Ct per Silvio Baldini, con l’attaccante dell’Espanyol che a Niksic è invece assente per squalifica, dopo l’espulsione rimediata contro i polacchi. A partire forte sono allora i padroni di casa, con la traversa a salvare Palmisani dopo appena cinque minuti: Miranovic sfodera un gran destro da fuori area, ma trova l’opposizione del legno. L’Italia prova quindi a rispondere con Fini, la cui conclusione finisce alta di pochissimo. A passare in vantaggio al 37’ è allora il Montenegro: con talento, voglia e un pizzico di fortuna, Mrvaljevic riesce a saltare diversi giocatori azzurri in area di rigore e a insaccare il pallone in rete, grazie anche a un piccolo aiuto del palo.