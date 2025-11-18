Qualificazioni Europeo U21: l’Italia riparte dal poker al Montenegro

Gli Azzurrini tornano alla vittoria al City Stadium di Niksic, dimenticando la sconfitta con la Polonia
Parte bene il girone di ritorno nelle qualificazioni all’Europeo 2027 per l’Italia Under 21. Gli Azzurrini battono 4-1 il Montenegro al City Stadium di Niksic e archiviano così il passo falso di pochi giorni fa contro la Polonia. A sbloccare la gara sono i montenegrini con una grande azione di Mrvaljevic (37’), cui segue il pareggio di Pisilli (42’), prima delle reti di Dagasso (60’), Camarda (65’) e Fini (74’). Debuttano Zeroli e Venturino.
Reduce dalla sconfitta incassa a Stettino contro la Polonia, l’Italia U21 scende in campo al City Stadium di Niksic per la sfida contro il Montenegro, match che inaugura il girone di ritorno di qualificazione a EURO 2027. All’andata (lo scorso 5 settembre) gli Azzurrini si erano imposti 2-1 a La Spezia grazie alle reti di Lipani e Koleosho, in quello che era stato il match d’esordio nel ruolo di Ct per Silvio Baldini, con l’attaccante dell’Espanyol che a Niksic è invece assente per squalifica, dopo l’espulsione rimediata contro i polacchi. A partire forte sono allora i padroni di casa, con la traversa a salvare Palmisani dopo appena cinque minuti: Miranovic sfodera un gran destro da fuori area, ma trova l’opposizione del legno. L’Italia prova quindi a rispondere con Fini, la cui conclusione finisce alta di pochissimo. A passare in vantaggio al 37’ è allora il Montenegro: con talento, voglia e un pizzico di fortuna, Mrvaljevic riesce a saltare diversi giocatori azzurri in area di rigore e a insaccare il pallone in rete, grazie anche a un piccolo aiuto del palo.
Su un campo reso molto pesante dalla pioggia insistente, il pareggio italiano è però immediato: Cherubini batte un corner dalla destra e Pisilli trova la stoccata vincente a centro area al 42’. La squadra di Baldini prende fiducia e sfiora due volte il vantaggio in apertura di secondo tempo, riuscendo poi a trovarlo al 60’ con Dagasso: il centrocampista del Pescara scambia con Cherubini e scavalca Radanovic con un gran gol. Passano cinque minuti e Camarda sigla il 3-1, chiudendo il destro sul primo palo. L’attaccante del Milan, in prestito al Lecce, offre poi a Fini il pallone che il genoano trasforma nel 4-1 al 74’. Si chiude così in trionfo una serata che vede anche il debutto in U21 di Kevin Zeroli e Lorenzo Venturino. Grazie a questo risultato l’Italia sale quindi a 15 punti, ma rimane comunque a -3 dalla capolista Polonia, vincente 1-0 in Macedonia del Nord, prossimo avversario proprio degli Azzurrini (il 26 marzo 2026).