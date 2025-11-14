Under 21, Baldini dopo il ko con la Polonia: "Risultato che fa male"

"Abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo stati molto bravi nel secondo tempo, abbiamo creato tante occasioni senza concedere. Allo stesso tempo non siamo soddisfatti perché uscire sconfitti dopo un secondo tempo del genere ti fa capire che c'è sempre qualcosa da migliorare e fare meglio". Così Niccolò Pisilli dopo la sconfitta dell'Italia contro la Polonia nel girone di qualificazione agli Europei 2027 U21. "Il calcio è così, si vince e si perde. C'è sempre una partita dopo per rifarsi. Tra tre giorni rigiocheremo, la partita più importante è sempre la prossima. Il girone è ancora lungo, ne mancano altre quattro. Ed è tutto da decidere. Bisogna mantenere la calma e non pensare che sia finita qui. Diamo tutto e poi vedremo la classifica. Non ci sarà Koleosho che è un giocatore importante, ma ci saranno giocatori in grado di sostituirlo", prosegue Pisilli. "Il mio gol? È stato un bel gol, ma sono legato a tutti i gol della nazionale. Sicuramente per bellezza è uno dei primi", ha concluso il centrocampista della Roma e della nazionale U21.