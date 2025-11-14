Under 21, Baldini dopo il ko con la Polonia: "Risultato che fa male"

Il ct ha commentato la sconfitta nel finale degli Azzurrini: "Ragazzi bravi ugualmente"di Redazione
Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha commentato con rammarico il 2-1 subito dalla Polonia a Stettino, definendo comunque positiva la prestazione complessiva della squadra. "Abbiamo giocato una buona partita, fa male il risultato. Non pensavo che l'avremmo persa ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. I ragazzi sono stati bravi ugualmente", ha dichiarato il tecnico azzurro soffermandosi sull'andamento del match.
Analizzando gli episodi che hanno determinato la rimonta polacca nei minuti conclusivi, Baldini ha sottolineato quanto siano determinanti gli equilibri all'interno della gara. "Ogni partita è fatta di tanti episodi e quando perdi l'equilibrio in campo devi evitare di perdere la palla. Purtroppo è successo. Pazienza, ci lavoreremo", ha proseguito, richiamando l’attenzione sugli errori commessi negli ultimi frangenti della sfida.
Il selezionatore si è poi espresso sull’espulsione di Koleosho, punito per una reazione dopo un fallo subito. L'allenatore ha riconosciuto le qualità del giocatore, aggiungendo però alcune considerazioni sul suo temperamento: "Ogni calciatore ha il suo carattere. Luca è un grande giocatore, con un carattere introverso. Quando gli fanno certi falli ha queste reazioni...".
PISILLI: "PECCATO, GIRONE ANCORA TUTTO DA DECIDERE"
"Abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo stati molto bravi nel secondo tempo, abbiamo creato tante occasioni senza concedere. Allo stesso tempo non siamo soddisfatti perché uscire sconfitti dopo un secondo tempo del genere ti fa capire che c'è sempre qualcosa da migliorare e fare meglio". Così Niccolò Pisilli dopo la sconfitta dell'Italia contro la Polonia nel girone di qualificazione agli Europei 2027 U21. "Il calcio è così, si vince e si perde. C'è sempre una partita dopo per rifarsi. Tra tre giorni rigiocheremo, la partita più importante è sempre la prossima. Il girone è ancora lungo, ne mancano altre quattro. Ed è tutto da decidere. Bisogna mantenere la calma e non pensare che sia finita qui. Diamo tutto e poi vedremo la classifica. Non ci sarà Koleosho che è un giocatore importante, ma ci saranno giocatori in grado di sostituirlo", prosegue Pisilli. "Il mio gol? È stato un bel gol, ma sono legato a tutti i gol della nazionale. Sicuramente per bellezza è uno dei primi", ha concluso il centrocampista della Roma e della nazionale U21.