Calcio
QUALIFICAZIONI EUROPEO U21

Italia Under 21, non basta la magia di Pisilli: la Polonia vince 2-1 in rimonta

Azzurrini battuti nel finale: sblocca Pisilli, ma in 3' la ribaltano Bogacz e Kuziemka

di Redazione
14 Nov 2025 - 18:41
© Getty Images

© Getty Images

Bruttissimo ko per l'Italia nel girone di qualificazione agli Europei Under 21: gli Azzurrini, infatti, perdono 2-1 in casa della Polonia, che la ribalta nel giro di tre minuti. Dopo il clamoroso gol di Pisilli (61'), i ragazzi di Baldini non trovano il raddoppio e Bogacz (83') e Kuziemka (86') la rimontano, consolidando il primo posto nel gruppo E. Nel finale, espulso anche Koleosho, che salterà la sfida al Montenegro terzo in classifica.

Una sconfitta che fa male e che complica la strada diretta verso gli Europei Under 21: l'Italia parte bene, ma non chiude la partita e alla fine esce addirittura sconfitta dal match di Szczecin. Eppure, gli Azzurrini iniziano nel modo giusto, visto che Cherubini centra il palo di testa, ma i padroni di casa rispondono e obbligano Mane a salvare sulla linea. La sfida si sblocca al 61' con il capolavoro di Pisilli: riceve un cross, sombrero e sforbiciata al volo per l'1-0 dei ragazzi di Baldini. Che, però, commettono l'errore di non raddoppiare e mandare in archivio il match, visto che Lubik salva su Koleosho. E nel giro di tre minuti, tra l'83' e l'86', la Polonia la vince: il pari arriva grazie alla finta con sinistro di Bogacz, con la rete propiziata da un clamoroso assolo di Faberski. L'Italia va in confusione e Kuziemka, dopo la parata di Palmisani, ne approfitta per concretizzare la rimonta. La squadra di Baldini si riversa in avanti, ma prevalgono i nervi e non solo non arrivano occasioni per il 2-2, ma nel finale, dopo una trattenuta ricevuta, Koleosho reagisce su Kozubal e si prende il doppio giallo e l'espulsione: salterà il Montenegro. Al fischio finale, è festa polacca: 5 vittorie su 5 e +3 sull'Italia, che ora giocherà contro il Montenegro per consolidare il secondo posto (è comunque una delle migliori nella classifica dedicata) e restare in corsa per la vetta.

italia under 21
polonia

