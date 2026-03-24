Playoff mondiali, scontro totale tra Galles e Bosnia: "Ci state boicottando"
Tensione alle stelle alla vigilia della semifinale playoff, al centro del caso il centrocampista ex Roma Tahirovic
Questi sono i giorni della verità, non solo per l’Italia di Gattuso ma anche per il Galles e la Bosnia, possibili avversarie degli Azzurri nell’eventuale finale che si giocherà il prossimo martedì (con l’Italia in trasferta). La tensione è alle stelle e alla vigilia della semifinale playoff è scoppiata la polemica, al centro del caso il centrocampista ex Roma Benjamin Tahirovic, una delle colonne della nazionale bosniaca e dei danesi del Brondby.
O almeno fino all’ultimo mese, perché nelle ultime quattro partite, quelle di avvicinamento al playoff delle nazionali, Tahirovic ha collezionato soltanto 13’ in campo e questo ha scatenato l’ira del ct Sergej Barbarez, che ha puntato apertamente il dito contro Steve Cooper, il tecnico gallese del Brondby: "Tahirovic mi ha riferito cose al limite dell'incredibile - ha spiegato Barbarez in conferenza -, che probabilmente sono strettamente connesse con la nazionalità del suo allenatore di club. Anche perché Cooper gli ha augurato buona fortuna per tutto, ma non per la nazionale". Il ct ha inoltre riferito che, secondo quanto raccontato dal calciatore, a Tahirovic sarebbe stato promesso un ritorno stabile tra i titolari dopo la pausa delle nazionali.
Secondo le accuse della Bosnia quindi, l'allenatore gallese del Brondby avrebbe deliberatamente escluso uno dei suoi migliori giocatori con l'obiettivo di fargli perdere la forma partita in vista del playoff. Accuse di sabotaggio che hanno sollevato un polverone e hanno spinto lo stesso club danese a smentire seccamente attraverso le parole del responsabile della comunicazione del club, Soren Hanghoj, che ha definito le accuse “una grande speculazione” spiegando che le motivazioni della scelta sono state già chiarite pubblicamente, “sono di natura disciplinare e non hanno alcun collegamento con le nazionali”.
Le scuse del giocatore
Nelle ore successive, lo stesso Tahirovic dal ritiro della sua nazionale avrebbe contattato telefonicamente Steve Cooper per scusarsi, parlando di “false accuse” e spiegando di essere stato mal interpretato dal ct Barbarez.