Playoff mondiali, scontro totale tra Galles e Bosnia: "Ci state boicottando"

O almeno fino all’ultimo mese, perché nelle ultime quattro partite, quelle di avvicinamento al playoff delle nazionali, Tahirovic ha collezionato soltanto 13’ in campo e questo ha scatenato l’ira del ct Sergej Barbarez, che ha puntato apertamente il dito contro Steve Cooper, il tecnico gallese del Brondby: "Tahirovic mi ha riferito cose al limite dell'incredibile - ha spiegato Barbarez in conferenza -, che probabilmente sono strettamente connesse con la nazionalità del suo allenatore di club. Anche perché Cooper gli ha augurato buona fortuna per tutto, ma non per la nazionale". Il ct ha inoltre riferito che, secondo quanto raccontato dal calciatore, a Tahirovic sarebbe stato promesso un ritorno stabile tra i titolari dopo la pausa delle nazionali.