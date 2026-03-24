“Lo stadio l’ho scelto io”. Perché Italia-Irlanda del Nord si gioca a Bergamo

“Mentre andavamo negli spogliatoi ci applaudivano. Quello è uno stadio da 25/26mila persone, è un catino, speriamo di non aver sbagliato”. È la speranza del ct e di un'intera Nazione, che in un momento cruciale prova a tirare fuori l'orgoglio, la qualità non eccelsa ma rimasta a volte sopita e pure, non guasta mai, la cabala. Sarà la quinta volta per gli azzurri a Bergamo e finora il bilancio sorride. Due vittorie, oltre al 5-0 con l'Estonia anche un risultato identico con Malta nel gennaio '87 e, in mezzo, due pareggi per 1-1 contro Turchia e Olanda.