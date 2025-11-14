Playoff Mondiale: tra le possibili avversarie dell'Italia anche due vecchi incubi

CHI GIOCA I PLAYOFF

Ai playoff, che si giocheranno a marzo, parteciperanno tutte le seconde classificate dei dodici gironi di qualificazione più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 tra coloro che non si saranno già garantite un pass diretto per il Mondiale o per i playoff attraverso il primo o secondo posto del girone di qualificazione. Giovedì 20 novembre alle ore 13, le 16 squadre saranno sorteggiate in quattro distinti percorsi di spareggio (A, B, C e D) e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca. Le quattro vincitrici voleranno in Messico, Canada e Stati Uniti.