Ombre su Pirlo ct: proteste dei politici per il caso Russia. Malagò riflette, possibile dietrofront?

Lo ha seguito la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno: "Pirlo è stato un campione straordinario. Da allenatore, fin qui, ha mostrato ben poco. E c'è un tema che non può essere liquidato come irrilevante. Non interessa se Pirlo sia filorusso o meno. Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un'operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l'Ucraina veniva bombardata. Per questo la scelta di Pirlo è stata un grave errore. E la scelta della Figc lo è ancora di più. Non il piano B di Guardiola. Il piano Z del calcio italiano", ha scritto Picierno su X.