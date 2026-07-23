Italia, si complica l'assalto a Guardiola, cresce l'ipotesi Conte. Oggi l'assemblea con la Serie A

Questo perché i dirigenti Figc sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre (20 milioni di euro a stagione), fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno parlato di soldi, e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico, lontano dalle panchine e vicino alla famiglia, dopo le 10 stagioni al Manchester City. Al momento, la strada sembra quindi in salita per il sogno di vederlo guidare gli azzurri.