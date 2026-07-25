le parole

Abodi: "Guardiola? Un azzardo parlarne prima senza la certezza del sì"

Il ministro dello Sport all'attacco: "O hai certezza di arrivare al risultato o meglio tenere l'opzione in maniera discreta" 

25 Lug 2026 - 11:47
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"Io non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che aprire anche nella comunicazione, a un'opzione del genere, o hai una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato, oppure è meglio tenerla in maniera discreta. Mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24. "Queste non sono proposte alle quali sentirsi dire 'No, grazie' per qualsiasi ragione", ha sottolineato. 

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 Dopo il rifiuto di Guardiola, Maldini e Leonardo hanno stretto per chiudere la trattativa con Andrea Pirlo, che sarà il nuovo ct azzurro: "Le scommesse sono sempre un azzardo e quindi bisogna cercare anche di fare delle scelte che abbiano un senso logico ed è soltanto il campo che poi deciderà quanto questa una scommessa è una scelta lungimirante, visto che l'accordo dovrebbe essere quadriennale". Poi aggiunge: "Io mi ero ripromesso e confermo la mia decisione dei giorni scorsi di fare il tifo per una soluzione e di non esprimere opinioni perché comunque sarei stato il primo supporter del ct e della Nazionale perché per me la Nazionale è la squadra del cuore e quindi mi auguro soltanto che questa scelta fatta dal presidente Malagò, insieme a Paolo Maldini e a Leonardo, possa portare i risultati sperati sapendo che si tratta di un percorso. D'altro canto Pirlo ha un suo percorso da allenatore dove ha dimostrato il suo valore. Mi auguro che sappia dimostrarlo ulteriormente e poi sarà un problema di sistema dove tutti potranno dare dovranno dare un contributo a partire dai club della Serie A perché nulla succede semplicemente per la capacità dell'allenatore, non è una questione di cognomi ma una questione di organizzazione".

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 Non è mancato anche un passaggio sugli stadi italiani in vista di Euro 2032: "Stiamo continuando a lavorare in modo integrato e serrato. Già nei prossimi giorni - a fine luglio c'è la scadenza Uefa - si vedrà il frutto di questo lavoro". "Sono molto fiducioso - ha aggiunto prima di parlare delle situazioni di Milano e Napoli -. Chiaramente Milano è un problema che va risolto, ma c'è un tema anche che coinvolge la Procura della Repubblica. Poi Napoli ha presentato un progetto tecnico e dovrà esser deliberata dalla Regione la copertura finanziaria. Dico che c'è un ottimismo consapevole". Concludendo invece sulla giustizia sportiva ha ribadito come con il Coni "stia lavorando per un pacchetto di norme che non saranno superate dalla corte europea", sottolineando come "troppe volte in passato la giustizia sportiva è sembrata asimmetrica con tempistiche non sempre convincenti".

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