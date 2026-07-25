Bologna, prima gioia per Tedesco: Dallinga e Rowe firmano il 2-0 all'Iraklis

25 Lug 2026 - 19:23
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© Foto da web

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Prima vittoria del pre-campionato estivo per il nuovo Bologna di Domenico Tedesco: nell'amichevole che ha chiuso questo pomeriggio il ritiro di Valles, in val Pusteria, i rossoblù si sono imposti per 2-0 sull'Iraklis, formazione neo promossa nella serie A greca allenata da Walter Mazzarri. Bologna in vantaggio con Thijs Dallinga: l'attaccante olandese sfrutta al minuto 6 un errore della difesa avversaria e al 13' della ripresa, su filtrante di Odgaard, viene steso in area a tu per tu con il portiere. È rigore, che Rowe trasforma. Dopo il ko (4-0) con l'Arminia Bielefeld e l'1-1 con l'Heidenheim, formazioni della serie B tedesca, arriva dunque il primo successo del pre-campionato. Tedesco ha insistito sul 4-3-3, partendo con Libra, El Azzouzi e Odgaard in mediana, aspettando i rientri in gruppo di Moro e Ferguson e rinforzi dal mercato. In difesa, a sinistra, prima uscita per il nuovo acquisto Alhassane, acquistato dal Real Oviedo.

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