Juve, la formazione ufficiale per l'amichevole con lo Standard Liegi

Tutto pronto per il primo test in amichevole della Juventus, che questa sera sfiderà lo Standard Liegi. Spalletti punta su un 4-2-3-1 con una difesa quasi titolare davanti a Di Gregorio, rilancia Douglas Luiz a centrocampo al fianco di Locatelli e poi tanti giovani al fianco di Boga in attacco, con il classe 2008 Durmisi riferimento avanzato e Adzic e Licina ad accompagnare. Nemmeno in panchina Lois Openda, destinato a passare in prestito al Lione.
JUVENTUS, LA FORMAZIONE UFFICIALE CONTRO LO STANDARD LIEGI
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. All. Spalletti. Panchina: Perin, Pinsoglio, Celik, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Elimoghale.
Standard Liegi: Epolo; Mortensen, Karamoko, Hautekiet, Fossey; Ilaimaharitra, Nielsen, Trouillet; Drammeh, Nkada, Abid.