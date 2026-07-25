Juve, la formazione ufficiale per l'amichevole con lo Standard Liegi

Tutto pronto per il primo test in amichevole della Juventus, che questa sera sfiderà lo Standard Liegi. Spalletti punta su un 4-2-3-1 con una difesa quasi titolare davanti a Di Gregorio, rilancia Douglas Luiz a centrocampo al fianco di Locatelli e poi tanti giovani al fianco di Boga in attacco, con il classe 2008 Durmisi riferimento avanzato e Adzic e Licina ad accompagnare. Nemmeno in panchina Lois Openda, destinato a passare in prestito al Lione.