Pirlo accusato di fare propaganda per la Russia, ma da ct interromperebbe i rapporti con Fonbet

La scelta di Pirlo ct dell'Italia fa discutere ancora prima dell'annuncio ufficiale. E' giusto che un ruolo così rappresentativo per un Paese possa fare propaganda per la Russia di Putin? Un ct non è un semplice allenatore di club, è una figura istituzionale, un volto che rappresenta l'Italia nel mondo. La polemica, comunque è destinata a spegnersi nell'esatto momento in cui Pirlo sarà nominato ct. Innanzitutto perché la nuova carica gli impedirebbe di essere sotto contratto con una società di scommesse e poi perché il suo ruolo di global ambassador del brand è strettamente legato al fatto di sedere sulla panchina dell'United Fc, squadra degli Emirati Arabi il cui presidente, Sergey Lomakin, ha notevoli interessi nel bookmaker russo.