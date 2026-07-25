Milan, l'esordio di Gila dura solo 30': cambio obbligato in amichevole per un fastidio alla coscia

Non ci sono ulteriori indicazioni per il momento e si attendono i riscontri medici nelle prossime ore. Gila ha chiesto di fermare il gioco dopo aver avvertito il problema e si è avvicinato ad Amorim per spiegare l'origine del fastidio. Il tecnico ha così optato per il cambio in modo precauzionale, inserendo al suo posto il classe 2008 bulgaro Valeri Vladimirov.