Maldini: "Ct? Prima di Guardiola ho chiamato Ancelotti, siamo partiti dai migliori"

Appena dopo, spazio a Malagò: "Sono molto felice di essere qui, dalla Lega Serie A è partita la mia candidatura. Un consenso quasi unanime che mi ha portato ad andare oltre le mie resistenze. Chi mi ha preceduto ha pensato di autoresponsabilizzarsi sulla scelta del ct, io ho invertito la clessidra e ho coinvolto Paolo e Leonardo. So che la scelta che interessa di più è quella del commissario tecnico, ma ci sono anche altri ruoli da individuare. Con loro due avrò condivisione totale. Il traguardo che ci siamo fissati è di 6 anni, fino all'Europeo 2032, in cui dobbiamo colmare questo gap evidente e sotto gli occhi di tutti".