QPR-Fiorentina 3-2 in amichevole, viola ko in Inghilterra

25 Lug 2026 - 19:29
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La Fiorentina è stata battuta per 3-2 dal Queens Park Rangers nella seconda amichevole estiva. A Loftus Road, in Inghilterra, in vantaggio i padroni di casa al 29' grazie al calcio di rigore (concesso per una sbracciata di Dodo su Smyth) realizzato da Madsen, che poi trovano il raddoppio al 39' grazie a un tiro da fuori area di Kemper. In chiusura di primo tempo (44') la Fiorentina accorcia le distanze con Atta: traversone basso di Jimenez che trova il centrocampista che mette dentro dopo una prima parata di Charlese. Nel secondo tempo il QPR trova il terzo gol al 53' difesa viola troppo ferma e Smyth segna su un traversone di Larkeche. Al 64' Piccoli, su bel lancio in area di Fortini, controlla di petto e batte in uscita Charles e riapre la partita ma fino alla fine il risultato non cambierà più. La Fiorentina di Grosso, che ha iniziato il ritiro estivo poco più di dieci giorni fa, è arrivata ieri in Inghilterra e gli avversari erano più avanti atleticamente rispetto ai viola, ha mostrato cose interessanti, alternate a situazioni su cui c'è ancora da lavorare.

"Loro erano più avanti di preparazione, noi abbiamo fatto solo dieci giorni di preparazione e con giocatori nuovi, perciò, procediamo passo dopo passo - dice il capitano della Fiorentina David De Gea -. Dobbiamo aspettare un po' ma mi piace quello che vedo, al di là del risultato di oggi, sta nascendo una squadra forte. Come detto bisogna andare passo passo". "Sono solo dieci giorni che ci alleniamo con Grosso, anche sulla parte atletica al momento, e dobbiamo migliorare in tanti dettagli, a lui piace il gioco offensivo - ha detto il portiere -. Sul mercato abbiamo preso giocatori forti ma dobbiamo fare un step in avanti anche perché è l'anno del Centenario appunto". 

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