QPR-Fiorentina 3-2 in amichevole, viola ko in Inghilterra

"Loro erano più avanti di preparazione, noi abbiamo fatto solo dieci giorni di preparazione e con giocatori nuovi, perciò, procediamo passo dopo passo - dice il capitano della Fiorentina David De Gea -. Dobbiamo aspettare un po' ma mi piace quello che vedo, al di là del risultato di oggi, sta nascendo una squadra forte. Come detto bisogna andare passo passo". "Sono solo dieci giorni che ci alleniamo con Grosso, anche sulla parte atletica al momento, e dobbiamo migliorare in tanti dettagli, a lui piace il gioco offensivo - ha detto il portiere -. Sul mercato abbiamo preso giocatori forti ma dobbiamo fare un step in avanti anche perché è l'anno del Centenario appunto".