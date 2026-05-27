Pirlo in Russia con lo sponsor mentre cadono i missili su Kiev. Heraskevych: "Da idolo a fallito morale"

Heraskevych ha attaccato Pirlo così su X, in un post con allegato il video dell'attuale tecnico del Dubai Fc che firma autografi insieme al calciatore russo Artem Dzyuba: "Oggi è stato il giorno di uno degli attacchi russi più grandi, durante il quale sono stati lanciati 600 droni e 90 missili contro l'Ucraina. Sempre oggi, la leggenda del calcio italiano Andrea Pirlo è stata avvistato a Mosca accanto al calciatore russo Dzyuba, che sostiene apertamente la politica del Cremlino e l'uccisione di ucraini. È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna".