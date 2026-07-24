Italia, accordo ai dettagli con Andrea Pirlo: cifre e durata del contratto del nuovo ct

Il nuovo ct azzurro sarà, salvo sorprese dell'ultimo secondo, Andrea Pirlo. Preferito da Maldini e Leonardo dopo il catalano, con l'ex centrocampista l'affare è ai dettagli, si tratta di 4 anni di contratto a 1.5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Chiuse le porte del sogno Guardiola, i due dirigenti della Figc hanno rotto gli indugi e deciso di puntare dritto sull'attuale tecnico dello United Fc di Dubai, ritenuto adatto per la missione di ricostruire la nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia: si sta svincolando dal contratto con il club degli Emirati Arabi, in scadenza a giugno 2027. Da quanto raccolto, né Roberto Mancini né Antonio Conte sono stati contattati nelle ultime ore. Alla fine è prevalsa dunque la linea del direttore tecnico e del suo advisor, nonostante la Lega Serie A spingesse per Antonio Conte, mentre il presidente federale Giovanni Malagò puntava inizialmente sull'amico Roberto Mancini. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come viceallenatore di Roberto Baronio.