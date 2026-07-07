Callegari: "Balogun-Trump? Tolta credibilità al mondiale"

Gli USA sono stati eliminati dal mondiale, ma la polemica sulla squalifica revocata all'attaccante statunitense rischia di fare scuola, in senso negativo, per il futuro del calcio

07 Lug 2026 - 14:15
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