Malagò sul nuovo ct: "Corsa a due? Mica tanto... ". Poi su Maldini: "Ha i requisiti che si aspettano gli italiani"

E a proposito del direttore tecnico, il numero uno della federcalcio si sbilancia solo in parte: "Su Maldini non posso né confermare, né smentire - ha aggiunto -. Posso dire che Paolo Maldini ha requisiti e caratteristiche che gli italiani si aspettano da chi deve svolgere questo incarico. Sono molto vicino a questa persona e con questa persona iniziamo a fare la scelta del ct".